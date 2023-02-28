Власти Кубани заявили о планах снизить зависимость от импорта семян свеклы и подсолнечника

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил о необходимости снижать зависимость агропромышленного комплекса края от импортных семян сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам главы края, сегодня аграрии региона полностью обеспечены кубанскими семенами пшеницы и риса, на 90% — семенами сои. И теперь важно снижать зависимость от импорта семян других культур.

«Рассчитывать можем только на себя. В этом направлении сделали большой шаг — заложили более 240 гектаров семенников свеклы. Планируем, что в этом году получим 120 тысяч посевных единиц. Это позволит в 2024 году засеять почти половину площадей, отведенных под сахарную свеклу»,— приводит пресс-служба слова губернатора, сказанные в ходе совещания по импортозамещению в семеноводстве.

Со ссылкой на вице-губернатора края Андрея Коробку сообщается, что в текущем году отечественными семенами кукурузы и подсолнечника планируется засеять половину площадей.

Михаил Волкодав

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