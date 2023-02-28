Hublot и Cheval Blanc — все в дом

Сеть Cheval Blanc включает пять люксовых отелей и курортов в Париже, Куршевеле, Сен-Тропе, на островах Сен-Барт и Мальдивах. Что роднит ее с часовой маркой Hublot? Принадлежность к одной корпорации: гостиничной сетью управляет компания LVMH Hotel Management, а Hublot входит в ювелирно-часовой дивизион той же LVMH. Неудивительно, что уже в третий раз Hublot презентует оммаж одному из родственных курортов — мальдивскому Cheval Blanc Randheli, который расположен в 40 минутах полета на гидросамолете к северу от Мале среди кристально чистых вод и пышной растительности атолла Ноону.

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По случаю девятилетия (и переоткрытия прошлым летом после реновации) Cheval Blanc Randheli выпущены две лимитированные серии часов — мужского хронографа Big Bang Unico в титановом корпусе диаметром 42 мм и женского трехстрелочника Big Bang One Click в стальном корпусе диаметром 39 мм, каждая из которых состоит из 25 экземпляров. Циферблаты и основные ремешки шоколадного оттенка символизируют теплые цвета деревянных помостов и элементов декора курорта, а желтые керамические безели — сияющее над экваториальными островами солнце. Циферблат Big Bang Unico выполнен матовым, а Big Bang One Click украшен отделкой «солнечные лучи» и 11 бриллиантами в качестве часовых меток. Часы поставляются с дополнительным каучуковым ремешком белого цвета, особенно уместным для гостей курорта, которые, собственно, и смогут приобрести их на эксклюзивной основе.