Инспекторы за неполный месяц очистили почти 2 тыс. закрытых номеров машин в зоне платной парковки в Петербурге

Пешие инспекторы Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга (ГЦУП) в период с 1 по 26 февраля очистили более 1,7 тыс. закрытых номеров автомобилей, находящихся в зонах платной парковки. Почти столько же было выявлено машин с полностью снятыми номерами.

«В качестве посторонних предметов водители использовали бумагу, картон, медицинские маски, перчатки, изоленту и недействующие пластиковые карты»,— говорится в сообщении ГЦУП

Отмечается, что в 739 случаях инспекторы ограничились профилактическими беседами с водителями, закрывавшими номерам.

Штраф за несоблюдение правил парковки в Петербурге составляет 3 тыс. рублей. При неуплате в течение двух месяцев он вырастает вдвое.

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