Экс-начальника Кстовских электросетей оштрафовали на 1 млн рублей за мошенничество

Нижегородский районный суд оштрафовал бывшего начальника Кстовского района электросетей «Нижновэнерго» (РЭС, входит в «Россети Центр и Приволжье») Александра Саматова на 1 млн руб. по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере и незаконном хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Александра Саматова арестовали в феврале 2022 года по обвинению в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2018 по 2022 год он неоднократно получал деньги от интернет-провайдера на карту своей супруги за использование элетроопор энергоснабжающей компании без договора. Общая сумма взяток составила 785 тыс. руб. В июне 2021 года подсудимый получил от индивидуального предпринимателя 30 тыс. руб. якобы за сокращение сроков предоставления электроэнергии, но не смог повлиять на эту процедуру. Суд переквалифицировал действия Александра Саматова на ч. 3. ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»).

При обыске в доме подсудимого были обнаружены три единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним, однако соответствующей лицензии у него не было.

Вину в совершении преступлений бывший начальник Кстовского района электросетей признал полностью. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Елена Ковалева