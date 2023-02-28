В Лаишево появится курорт с инвестициями 24 млрд рублей

Прибрежную часть Лаишево планируют построить курорт с общей суммой инвестиций в 24 млрд руб. Объект появится к 2027 году. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

В частности, на пляже Лаишево построят более 30 объектов, а именно заведения общепита, дома на воде, спа с круглогодичными бассейнами, обустроить набережную и т. .В южной части города планируется возвести трехзвездочный отель с видом на реку Каму, неподалеку обустроят большой пляж. Кроме того, здесь появится ярмарочная площадь, а в центральной части построят причал на 300 лодок.

Ожидается, что за счет нового курорта в Татарстан будет приезжать на полмиллиона туристов в год больше.

"Ъ-Казань"