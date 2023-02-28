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Коммерсантъ FM
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Новым зампредом ЦБ назначен Валерий Казарин

Валерий Казарин назначен на должность заместителя председателя Банка России с 1 марта. Прежде он возглавлял департамент проектов и процессов. Временно исполняющим его обязанности назначен Михаил Балакин.

Валерий Казарин в 2019 году

Валерий Казарин в 2019 году

Фото: Банк России

Валерий Казарин в 2019 году

Фото: Банк России

Как следует из сообщения Центробанка, Валерий Казарин продолжит курировать работу департамента проектов и процессов, департамента закупок, департамента недвижимости Банка России и технологический центр «Нудоль».

Сегодня, 28 февраля, должность зампредседателя Центробанка покинул Руслан Вестеровский. О его уходе регулятор сообщил 20 февраля, объяснив это желанием господина Вестеровского «продолжить карьеру вне Банка России». Он занимал свой пост с 2017 года.

С 2008 по 2014 год Валерий Казарин работал инженером в Главном управлении Центробанка по Тамбовской области. Позже он занимал должность ведущего инженера, а в 2016 году был назначен главным экспертом Департамента информационных технологий Центробанка. Департамент проектов и процессов господин Казарин возглавлял с апреля 2018 года.

Лусине Баласян

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