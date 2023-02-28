Семь жителей Удмуртии предстанут перед судом за организацию казино в Глазове и отмывание денег

В Удмуртии перед судом предстанут семь жителей Глазова в возрасте от 21 до 59 лет по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Трех мужчин также обвиняют в отмывании денег (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, мужчины организовали три нелегальных казино в помещениях на улицах Пехтина, Пряженникова и Калинина в Глазове. Здесь они предоставляли посетителям доступ к азартным играм с использованием специального оборудования и интернетом. Часть полученных средств они легализовали через сделки с гражданами и юридическими лицами.

В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели восемь обысков, изъяли компьютерное оборудование, камеры видеонаблюдения, мобильные телефоны, а также деньги в размере более 1,5 млн руб. и иностранную валюту. Посетителей незаконных заведений допросили.