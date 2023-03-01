Пермский мукомольный завод наладил собственный сбыт

Одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Прикамье – АО «Пермский мукомольный завод» - изменил схему сбыта. С начала 2023 года продукция ПМЗ реализуется через собственного дистрибутора – ООО «Птица-мельница», сообщил «Ъ-Прикамье» гендиректор завода Сергей Окишев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Птица-Мельница» было создано АО «ПМЗ» в 2022 году в Перми с уставным капиталом в 1 млн руб. Его возглавило Татьяна Васильева, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПМЗ.

Ранее у предприятия было несколько дистрибуторов, которые поставляли продукцию в сети. По словам Сергея Окишева, решение о собственном канале сбыта было принято в целях оптимизации издержек.

Пермский мукомольный завод — крупнейшее мукомольное предприятие в Пермском крае. Доля ПМЗ в общем объеме муки, выработанной в регионе, составляет почти 80%, среди предприятий Российской Федерации — около 1,5%. Выручка общества в 2021 году составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль предприятия — 87 млн руб.