Жительнице Ярославской области купят лекарство за 20 млн рублей

Жительница Рыбинска Ярославской области выиграла суд у регионального департамента здравоохранения, лекарство стоимостью 20 млн руб. будет приобретено за счет средств областного бюджета. Об этом рассказали на заседании Ярославской областной думы.

Как пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, жительница Рыбинска подала иск в Кировский районный суд Ярославля о бесплатном обеспечении ее лекарствами, ответчиком выступил областной департамент здравоохранения. 7 февраля 2023 года иск был удовлетворен.

Депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова на пленарном заседании поинтересовалась, будет ли закупка дорогостоящего препарата.

«У нас жительница Рыбинска выиграла суд со спинально-мышечной атрофией. Ей 40 лет. Стоимость лекарства порядка 20 млн руб. Заложены ли деньги?»,— спросила Лариса Ушакова у представителя регионального правительства.

Как пояснил директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов, на исполнение судебных решений по искам о лекарственном обеспечении выделяется 160 млн руб. В эту сумму может войти и закупка препарата для больной спинально-мышечной атрофией.

Андрей Иванов