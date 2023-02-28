Сочинский судья Валерий Слука лишен полномочий за нарушения в работе

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края привлекла к дисциплинарному взысканию судью Центрального районного суда города Сочи Валерия Слуку, полномочия судьи досрочно прекращены, он лишен четвертого квалификационного класса, сообщили «Ъ-Юг» в объединенной пресс-службе судов края.

В Центральном суде Сочи недавно прошла комплексная проверка, которая установила факты систематических и грубых нарушений, допущенных судьей Валерием Слукой при отправлении правосудия. Валерий Слука был назначен судьей в 2004 году, с 2014 по 2019 год был заместителем председателя Центрального районного суда Сочи.

Анна Перова, Краснодар