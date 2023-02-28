В Татарстане сына замдиректора центра КамАЗа осудили за убийство отца

Набережночелнинский горсуд вынес приговор 21-летнему Антону Адаричеву. Его признали виновным в убийстве своего отца — замглавы технологического центра КамАЗа Валерия Адаричева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, убийство произошло летом 2022 года. Тогда осужденный, который увлекался ставками на спорт, сдал в ломбард телевизор, после чего домой пришел потерпевший. Между ними, как полагает следствие, вспыхнула ссора, которая переросла в драку, в результате сын убил своего отца, перетащил его тело в другую комнату и убрал следы крови. Через некоторое время домой пришла мать, Антон Адаричев ударил ее ножом в живот, после чего похитил банковскую карту и снял с нее полмиллиона руб. Далее, как установил суд, осужденный отвез раненую мать в больницу и попытался скрыться, но в итоге его задержали.

В результате горсуд дал Антону Адаричеву 13 лет колонии строгого режима. Приговор был вынесен с учетом условного срока, который мужчина получил в 2021 году за кражу.

"Ъ-Казань"