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обновлено 16:19

Выпустили обновленный орфографический словарь удмуртского языка

Вышел в свет новый орфографический словарь удмуртского языка, в котором содержится около 55 тыс. слов и словосочетаний. Как сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, словарь является пилотным проектом. В следующем году при поддержке министерства национальной политики региона планируется выпуск второго издания, переработанного с учетом замечаний.

Отмечается, что словарь составлен лингвистами отдела филологических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, а также преподавателем УдГУ М. А. Самаровой. При разработке новых орфографических правил и обработке реестра слов учитывались изменения и тенденции развития в современном удмуртском языке.

Планируется, что словарь станет базой обновленной программы проверки правописания, а также «создаст более благоприятные условия при разработке» программ для автоматической обработки удмуртского языка.

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