Российский параформ осваивает рынок

1 марта в Перми пройдет всероссийская практическая межотраслевая конференция «Параформальдегид 2023».

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Участие в мероприятии примут представители федерального и краевого правительства, крупнейших компаний-производителей, потребителей и трейдеров этого инновационного продукта, научных институтов, надзорных ведомств, некоммерческих партнерств и другие эксперты. Партнерами конференции выступили «Метафракс Групп», а также компании «Коммуникации» (входит в группу CREON) и «УралХимСинтез».

Ведущие игроки газохимической отрасли обсудят тенденции развития рынка параформальдегида (параформа), вопросы импортозамещения зарубежного параформа отечественным продуктом, перспективы его использования в различных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обработке промысловых сред, регламенты применения дезинфицирующих средств в агропроме, производные параформа в выпуске синтетических смол, а также стандарты и требования к перевозкам опасных грузов.

Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте конференции или в YouTube.

Параформ – твердый продукт в виде гранул, не имеющий ограничений по длительности перевозки и срокам хранения. При его растворении образуется водный раствор формальдегида, который можно использовать для получения многих производных. В Губахе производится параформ высшего сорта, предназначенный для изготовления пластмасс, красок, смол, клеевых составов, изоляционных материалов. Продукт широко применяется в производстве ДСП и МДФ в качестве связующего полимера. Этот же вид предназначен для производства гербицидов в сельском хозяйстве и антисептиков в животноводстве.

ПАО "Метафракс Кемикалс"