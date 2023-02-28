В Ростове суд оставил под стражей контрактника, подозреваемого в расстреле сослуживцев

Южный окружной военный суд оставил без удовлетворения жалобу на постановление судьи Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения военнослужащему Владимиру Зеленину, обвиняемому в убийстве четырех сослуживцев. Информация об этом содержится в судебной картотеке.

Владимиру Зеленину предъявлены обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Как сообщают СМИ, мужчина расстрелял из автомата четырех военнослужащих одной из войсковых частей. Еще один солдат получил ранения, но выжил.

Отмечается, что ранее подозреваемый не был судим. До задержания проходил военную службу по контракту. Место происшествия и другие обстоятельства совершения преступления не указаны. Отправить задержанного под стражу постановил Ростовский гарнизонный суд 8 февраля.

Защита попыталась смягчить меру пресечения, мотивируя это тем, что Владимир Зеленин не препятствует расследованию и не планирует никуда скрываться. Однако, суд счет указанные факты не достаточными для пересмотра решения предыдущей инстанции, оставив задержанного под стражей.

Анастасия Назарова