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Коммерсантъ FM
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В Мурманской области разбился вертолет Ми-8

В Мурманской области неподалеку от поселения Ловозеро разбился вертолет Ми-8. На борту воздушного судна было 8 человек. Как минимум четверо из них получили травмы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Позднее источник ТАСС заявил, что на борту находилось 9 человек.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, упавший вертолет выполнял гражданский рейс компании «Вологодские авиалинии». На борту находилось шесть пассажиров и три члена экипажа. Четверых пострадавших сейчас осматривают на месте, решается вопрос об их госпитализации, добавил собеседник агентства. По предварительным данным, к аварии привела ошибка пилотирования или отказ техники, заявили ТАСС в авиационных службах. Позднее ЕДДС Ловозерского района области сообщила, что госпитализированы пилот и пассажир.

При этом источник «Интерфакса» сообщил, что к крушению вертолета мог привести снежный вихрь. В экстренных службах заявили, что тяжелые ранения при аварии получил пилот, остальные трое пострадавших отделались ушибами.

Эрдни Кагалтынов

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