ФТС сообщила о DDoS-атаках

Внешние информационные сервисы Федеральной таможенной службы (ФТС) России подверглись DDoS-атакам, сообщил Telegram-канал ведомства. Как сказано в сообщении, сервис «личный кабинет» работает, источник атак выявили и отключили. Атаки отразились на работе информоператоров, оказывающих услуги участникам внешнеэкономической деятельности по передаче информации в таможенные органы.

«Специалисты компании работают над восстановлением работоспособности сервисов. По состоянию на 13:00 мск обмен данными с таможенными органами постепенно восстанавливается»,— говорится в сообщении.

Пресс-служба ФТС также сообщила, что DDoS-атаке подверглась компания «Альта-Софт» (оказывает информационные услуги декларантам и участникам внешнеэкономической деятельности). У компании наблюдались сбои в системе электронного декларирования.

В 2022 году число кибератак на российскую IT-инфраструктуру резко увеличилось. Поводом для массовых кибератак стало начало вооруженного конфликта на Украине: только с 1 по 5 марта число атак на российские IT-системы в три раза превысило их количество за февраль 2021 года. В «Лаборатории Касперского» в феврале отразили «в 4,5 раза больше DDoS-атак, чем за аналогичный период 2021 года, причем более 60% из них произошли 24–28 февраля». Жертвами чаще всего становились госструктуры: Росавиация, Федеральная антимонопольная служба, Минкульт, Минцифры, Роскомнадзор, правительство Москвы.

Подробнее о том, как на фоне атак меняется рынок кибербезопасности,— в материале «Экономика взломного периода».