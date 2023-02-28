В Новороссийске отреставрируют поржавевший памятник хамсе

Власти Новороссийска планируют провести реставрационные работы на памятнике хамсе. Об этом сообщает местная администрация. Этой зимой памятный знак покрылся ржавчиной.

Фото: t.me/ng_nov

«Специалистами управления культуры администрации муниципального образования город Новороссийск будет произведен выезд специалистов на место, определены объемы уходных работ, подготовлены локально-сметные расчеты в срок до 31 марта. После проведения данных работ будут определены сроки проведения уходных работ на данном объекте»,— сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе новороссийской администрации, отвечая на вопрос о планах по реставрации памятника хамсе. Ранее информация об этом появилась в местных пабликах.

Памятник хамсе установлен на набережной приморского города. На нем выгравировано: «Черноморской хамсе от благодарных новороссийцев. В голодные военные годы уловы хамсы помогли выжить жителям Новороссийска и других черноморских городов».

Михаил Волкодав

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