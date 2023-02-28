В Новороссийске отреставрируют поржавевший памятник хамсе

Власти Новороссийска планируют провести реставрационные работы на памятнике хамсе. Об этом сообщает местная администрация. Этой зимой памятный знак покрылся ржавчиной.
«Специалистами управления культуры администрации муниципального образования город Новороссийск будет произведен выезд специалистов на место, определены объемы уходных работ, подготовлены локально-сметные расчеты в срок до 31 марта. После проведения данных работ будут определены сроки проведения уходных работ на данном объекте»,— сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе новороссийской администрации, отвечая на вопрос о планах по реставрации памятника хамсе. Ранее информация об этом появилась в местных пабликах.
Памятник хамсе установлен на набережной приморского города. На нем выгравировано: «Черноморской хамсе от благодарных новороссийцев. В голодные военные годы уловы хамсы помогли выжить жителям Новороссийска и других черноморских городов».
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