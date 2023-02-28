В Челябинске будут судить группу автоподставщиков, нанесших ущерб на 17 млн рублей

В Челябинске завершено расследование уголовного дела 17 граждан, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами за ДТП. Им вменяют ущерб на сумму 17 млн руб. Материалы направили на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска, сообщают в ГУ МВД региона.

Участникам преступной группы от 29 до 56 лет. По версии следствия, в 2015–2018 годы они умышленно инициировали автомобильные аварии на территории региона, после чего обращались на пункты оформления ДТП в Челябинске. Там они составляли документы, где указывали ложные сведения об обстоятельствах происшествий. В дальнейшем они получали выплаты от страховых компаний.

Всего участники группы совершили более 60 преступных эпизодов. Их действия нанесли 14 страховых компаниям ущерб на 17 млн руб. В целях его возмещения полицейские наложили арест на имущество фигурантов на сумму свыше 7 млн руб.