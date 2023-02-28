Гражданин Таджикистана обвиняется в истязании детей в Уфе

Следственный отдел по Калининскому району Уфы предъявил обвинение 28-летнему иностранному гражданину в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и истязании двух и более несовершеннолетних (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа» из информированных источников, обвиняемый — гражданин Таджикистана Азизмурод Азизмуродзода.

По версии следствия, в январе-феврале текущего года мужчина во время присмотра за пятерыми мальчиками в возрасте от 6 до 12 лет применял физическую силу. Полицейским стало известно об этом после беседы с одним из детей. В настоящее время они находятся в социальных приютах.

Решением суда обвиняемый арестован.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, мужчина открыл медресе в подвале мечети «Мадина» (помещение было взято в аренду. — «Ъ-Уфа»), где обучал 12 мальчиков-сирот. Один из воспитанников, сбежав, рассказал полицейским о том, что детей сутками держали в помещении без кроватей и избивали. Четверо воспитанников подтвердили факт избиения.

Майя Иванова

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