Правительство Пермского края инициировало изменения в федеральное законодательство для борьбы с «уссурийским полиграфом»

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович сегодня на заседании правительства Пермского края рассказал о необходимости борьбы с жуком-короедом под названием «уссурийский полиграф». По словам господина Белановича, в результате мониторинга на территории Пермского края были обнаружены зараженные деревья на площади 1,5 тыс. га. Это территории вдоль автомобильных дорог от Перми в направлении Добрянки, Жебреев, Чусового и Бершети. Повреждение деревьев этим жуком имеет необратимый процесс усыхания хвойных деревьев.

По словам Дмитрия Белановича, единственным доступным способом остановить дальнейшее распространение карантинного жука является вырубка зараженных деревьев. Однако по действующему лесному законодательству запрещено проведение сплошных рубок на зараженных участках. Поэтому правительство Пермского края инициировало изменение в федеральное законодательство. По словам министра, инициативу поддержали и другие регионы РФ. Внесение изменений позволит оперативно реагировать на эту проблему, подытожил господин Беланович.