По материалам прокурорской проверки возбуждено дело о нецелевом расходовании средств, выделенных на дороги

В Саратовской области возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании средств, выделенных на содержание дорог местного значения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая установила, что в декабре 2021 года должностные лица администрации Саратовского муниципального района области неправомерно распорядились бюджетными средствами, выделенными на содержание дорог местного значения, перечислив их в счет погашения бюджетного кредита. При этом с 1 января 2022 года в связи с присоединением Саратовского района к областному центру возможность направить эти средства по назначению была утрачена.

«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. „б“ ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере)», — отметили в облпрокуратуре.

Сергей Петунин