В Курганской области раскрыли убийство журналиста Владимира Кирсанова

Правоохранительные органы Курганской области раскрыли совершенное более 20 лет назад убийство курганского журналиста Владимира Кирсанова. В ближайшее время уголовное дело направят на рассмотрение в суд, сообщил начальник управления МВД региона Дмитрий Свинов в отчете о работе ведомства за 2022 год.

«Совместными усилиями с коллегами из СКР и УФСБ раскрыто 13 резонансных убийств прошлых лет. Особо подчеркну, что это самое рекордное количество даже на фоне показателей 20-го и 21-го годов, когда было раскрыто по 11 таких преступлений. В ближайшее время будут окончены и направлены в суд уголовные дела по резонансным убийствам журналиста Владимира Кирсанова и семьи Аминовых в Кургане», — отметил Дмитрий Свинов.

Владимир Кирсанов был главным редактором газеты «Курганские вести». Он пропал в мае 2001 года. По факту исчезновения возбудили дело об убийстве. По данным СМИ, преступление было связано с профессиональной деятельностью Владимира Кирсанова.