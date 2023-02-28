В Нижневартовске скончался 47-летний депутат Андрей Лицук

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) на 48 году жизни скончался депутат городской думы от «Единой России» Андрей Лицук. Об этом в telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

«Мы будем помнить Андрея Артуровича как человека неравнодушного, искренне преданного своему делу и всей душой переживающего за город и его жителей. Вместе с вами глубоко скорблю о невосполнимой утрате»,– написал мэр.

Андрей Лицук родился в 1975 году в Грозном. Имеет несколько высших образований, преподавал в Нижневартовском государственном педагогическом институте. В гордуме занимал пост зампредседателя комитета по вопросам безопасности населения, а также состоял в комитетах по социальным вопросам, городскому хозяйству и строительству, а также по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте