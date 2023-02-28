Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане во всех проверенных столовых на промпредприятиях были найдены нарушения

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения во всех проверенных столовых на промпредприятиях региона по итогам 2022 года. Об этом на коллегии Минпромторга республики заявила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

По ее словам, всего были проверены 82 столовые на 47 предприятиях. В 93% случаях специалисты выявили текущие нарушения, в 7% — грубые. В общем и целом процент нестандартных проб не превышал уровень среднереспубликанских показателей.

Всего сотрудники составили 69 протоколов на 1 млн руб. Работа двух столовых была временно приостановлена.

"Ъ-Казань"

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...