АТОР: на фоне ухода Booking.com доля прямых бронирований отелей удвоилась за 2022 год

Доля онлайн-бронирований на сайтах отелей составила в 2022 году 52%, что почти в два раза больше, чем в 2021 году (24%), сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные исследования национального туроператора «Алеан» и компании TravelLine. В АТОР заявили, что рост этого показателя связан с уходом сервиса интернет-бронирования Booking.com с российского рынка.

«В марте 2022 года началась мощная перестройка рынка онлайн-бронирований объектов размещения. Каналы, о которых гости знали, но отдавали предпочтение booking.com, заняли его место и поделили между собой освободившийся рынок»,— передает пресс-служба АТОР слова гендиректора TravelLine Александра Галочкина.

Booking.com сообщил об уходе с российского рынка 5 марта 2022 года. Гендиректор Гленн Фогель объяснил это военной операцией на Украине. По его словам, в РФ также выросли сложности с ведением бизнеса. В марте о приостановке деятельности в России также объявил сервис бронирования жилья Airbnb.

Почти сразу после ухода Booking.com вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры заняться созданием в России отечественного аналога этого сервиса. В РФ уже существуют альтернативные онлайн-платформы, с помощью которых можно зарезервировать отель или апартаменты, в их числе «Яндекс.Путешествия», «Островок» и «Суточно.ру».

Эрдни Кагалтынов