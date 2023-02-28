МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Мостовского района

В горах Мостовского района выше 2 тыс. м будет лавиноопасно. Об этом предупредило министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

По данным Краснодарского гидрометцентра, опасность схода лавин будет с 18 часов 28 февраля и до вечера 2 марта. В связи с этим туристов просят воздержаться от посещения маршрутов в горах Мостовского района, поскольку высока вероятность попасть под лавину.

Ранее МЧС предупреждало об опасности схода лавин в горах на территории всего Краснодарского края и Адыгеи. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Татьяна Ручкина

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