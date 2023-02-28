Экс-сенатор ответит за кампус

Суд в Томске рассмотрит уголовное дело бывшего вице-губернатора и экс-сенатора Юрия Гурдина. Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в организации хищения почти 80 млн руб., выделенных из областного бюджета на разработку проекта студенческого кампуса. Также экс-чиновнику вменяют использование подложных дипломов о высшем образовании при трудоустройстве в обладминистрацию. Юрий Гурдин, который с июля 2022 года находится в СИЗО, отрицает все выдвинутые против него обвинения, считая, что они не доказаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Гурдин в 2020 году

Фото: Администрация Томской области Юрий Гурдин в 2020 году

Фото: Администрация Томской области

Перед судом предстанет бывший вице-губернатор по инвестиционной политике и имущественным отношениям Томской области Юрий Гурдин. Экс-чиновника задержали в июле 2022 года в Анапе, где он отдыхал с семьей, и под конвоем доставили в Томск. Основанием послужило уголовное дело.

Согласно версии следствия, с июля 2020 года по ноябрь 2021 года Юрий Гурдин, занимавший в то время пост вице-губернатора, подготовил и реализовал схему хищения средств, выделенных на разработку проекта по созданию многофункционального студенческого городка в Томской области. В свои планы чиновник посвятил директора регионального Фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления Андрея Хващевского (дело в отношении него выделили в отдельное производство).

По распоряжению вице-губернатора господин Хващевский оплатил выполненные фирмой-подрядчиком работы по завышенной, как считает следствие, стоимости. Потери областного бюджета составили около 80 млн руб.

Юрию Гурдину предъявили обвинение в организации растраты в особо крупном размере (ст. 33 и ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и водворили в СИЗО, где он находится до сих пор. В целях возмещения ущерба по ходатайству правоохранителей суд наложил обеспечительный арест на наиболее ликвидные активы бывшего вице-губернатора — недвижимость в Москве, Анапе и Томске.

Как рассказали в томском управлении СКР, в дальнейшем уголовное дело пополнилось еще одним эпизодом. Выяснилось, что при трудоустройстве на должность заместителя губернатора Юрий Гурдин представил два диплома о высшем образовании, которое он фактически не получал. Дипломы якобы были выданы Томским госуниверситетом и Томским государственным архитектурно-строительным университетом. Экс-чиновнику дополнительно вменили в вину использование заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ).

По информации следствия, бывший вице-губернатор заявил о своей непричастности к инкриминируемым ему преступлениям.

Прокурор Томской области Александр Семенов утвердил обвинительное заключение по делу и направил его на рассмотрение в Советский райсуд. В ведомстве рассказали, что прокуратурой заявлен иск к бывшему замгубернатора на 79 млн руб.

Юрий Гурдин родился в 1960 году в городе Тара Омской области. В 1980-е годы он работал в горкоме и обкоме ВЛКСМ, в 90-х занимал руководящие должности в коммерческих компаниях: ООО «Томскинтерсервис», ОАО «Юниверс-холдинг» и ОАО «Сиблеспром». В 2001–2002 годах он представлял Томскую область в Совете федерации, где был зампредом комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности. В апреле 2012 года бывший тогда губернатором Сергей Жвачкин назначил господина Гурдина своим заместителем. На этом посту политик проработал почти десять лет и ушел в отставку «в связи с окончанием срока служебного контракта» 13 мая 2022 года — через три дня после смены руководства региона.

Согласно декларации, в 2021 году доход Юрия Гурдина составил свыше 31,7 млн руб. В собственности у него (индивидуальной или долевой) почти три десятка земельных участков, три квартиры, жилой дом площадью около 300 кв. м и два причала, один из которых — морской. В автопарке семьи — Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Mercedes-Benz, грузовик ГАЗ-66, снегоход.

Константин Воронов, Новосибирск