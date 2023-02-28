В станице Елизаветинской завершили первый этап реконструкции очистных сооружений

«Росводоканал Краснодар» в рамках инвестпрограммы завершил один из первых этапов реконструкции очистных сооружений канализации №2 в станице Елизаветинской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Важнейший для города объект. В итоге будет значительно увеличен объем принимаемых стоков из разных районов города и повышено качество их очистки. А это наконец-то позволит улучшить экологическую ситуацию и соответствовать тем темпам развития города, которые мы наблюдаем»,— отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

На объекте уже построили станцию приема жидких бытовых отходов и иловую площадку мощностью 50 тыс. кубометров для складирования осадка. Также там произвели замену оборудования для автоматизации управления технологическим процессом и обеспечения бесперебойной работы насосов. По словам гендиректора «Росводоканала Краснодар» Дмитрия Павлюченко, по реконструкции КОС стоит еще много задач.

Очистные сооружения канализации №2 в станице Елизаветинской возвели в начале 80-х годов XX века. Уже полвека сточные воды со всего Краснодара поступают именно туда. Они проходят последовательную очистку на механических и биологических сооружениях и после этого обеззараживаются.

Татьяна Ручкина

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