В Сочи восстановили водоснабжение после схода лавины

В горном кластере Сочи восстановили водоснабжение, нарушенное из-за схода лавины 20 февраля в районе санно-бобслейной трассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Основные коммуникации засыпало 10 м снега. На время отсутствия снабжения ресурсом был организован подвоз питьевой воды населению. К настоящему времени специалисты МУП «Водоканал» Сочи проложили две ветки временного водовода.

«В настоящее время восстановительные мероприятия в горном кластере полностью завершены, питьевая вода на объекты поступает централизованно. Последствия схода лавины устранили в максимально сжатые сроки исходя из сложных погодных условий и рельефа»,— говорится в сообщении.

На двух оползневых участках трассы А-147 «Джубга – Сочи» завершились работы по стабилизации грунта. Ранее из-за схода лавины там произошла подвижка 35-метрового склона. В последующем там пройдут капитальные работы. Движение организовано в режиме реверса.

Анастасия Донскова

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