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Суд обязал Siemens исполнить контракт на поставку 13 «Сапсанов» для РЖД

Арбитражный суд Москвы обязал немецкую компанию Siemens Mobility GmbH выполнить обязательства по контракту, заключенному с РЖД 7 июня 2019 года, на поставку 13 электропоездов «Сапсан», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

Siemens Mobility — российская «дочка» немецкой компании Siemens. В России она владела сетью депо для обслуживания и ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка», а ее дочерние предприятия производили преобразователи частоты и тяговые электродвигатели. 12 мая 2022 года компания Siemens объявила об уходе из России и выходе из совместных с РЖД предприятий. В РЖД сообщали, что продолжат обслуживать «Сапсаны» и «Ласточки» самостоятельно.

Согласно материалам дела, Siemens в октябре прошлого года направил в РЖД уведомление о добровольном расторжении контракта на поставку «Сапсанов», объяснив это введением санкций в отношении российских юрлиц. Суд признал расторжение контракта недействительным, передает агентство.

«Утверждение ответчика о невозможности исполнять договор со ссылкой на введенные санкции противоречит как разъяснениям Европейской комиссии, так и условиям договора, поскольку санкции не влияют и не могут влиять на исполнение им обязанностей на поставку 13 высокоскоростных электропоездов для пассажирских перевозок»,— говорится в решении суда. Согласно разъяснениям Еврокомиссии, санкции не распространяются на договоры, заключенные до 2 марта 2022 года.

16 мая арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительным одностороннее расторжение компанией Siemens договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов. Немецкая компания оспорила это решение.

Эрдни Кагалтынов

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