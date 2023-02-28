Fisker показал тизер модели PEAR

Компания Fisker показала тизер модели PEAR, который должен стать компактным городским электромобилем.
В финансовом отчете по итогам 2022 года автопроизводитель опубликовал первые изображения новинки. Заявлено, что модель получит узкие фары, фонари, окружающие заднее стекло, а также узнаваемый дизайн боковин кузова.
Технические характеристики Fisker PEAR не раскрываются, но заявлено, что электромобиль будет построен на новой платформе E/E и получит батарею, обеспечивающую запас хода до 480 км.
Сроки выхода модели PEAR не названы, однако в компании анонсировали прием уже 5,6 тыс предзаказов на электромобиль. Стоимость новинки Fisker должна составить от $29,9 тыс.
Напомним, компания Fisker Inc. основана бывшим дизайнером Aston Martin и BMW Хенриком Фискером после закрытия бренда Fisker Automotive.
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