Fisker показал тизер модели PEAR

Компания Fisker показала тизер модели PEAR, который должен стать компактным городским электромобилем.

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В финансовом отчете по итогам 2022 года автопроизводитель опубликовал первые изображения новинки. Заявлено, что модель получит узкие фары, фонари, окружающие заднее стекло, а также узнаваемый дизайн боковин кузова.

Технические характеристики Fisker PEAR не раскрываются, но заявлено, что электромобиль будет построен на новой платформе E/E и получит батарею, обеспечивающую запас хода до 480 км.

Сроки выхода модели PEAR не названы, однако в компании анонсировали прием уже 5,6 тыс предзаказов на электромобиль. Стоимость новинки Fisker должна составить от $29,9 тыс.

Напомним, компания Fisker Inc. основана бывшим дизайнером Aston Martin и BMW Хенриком Фискером после закрытия бренда Fisker Automotive.

Максим Вершинин

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