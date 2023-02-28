В Екатеринбурге похоронили экс-вратаря ФК «Урал»

Бывшего вратаря молодежной и резервной команды футбольного клуба «Урал» Давыда Алексеева похоронили в Екатеринбурге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента клуба Григория Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Давыд Алексеев скончался 25 февраля в возрасте 19 лет. В 2021 году Давыд Алексеев был приглашен на сборы с основным составом «Урала» и принимал участие в товарищеских матчах. Последним клубом вратаря было владивостокское «Динамо», куда он перешел летом 2022 года.

Официально причина смерти футболиста на озвучивалась. По данным «Матч ТВ», спортсмен выпал из окна.

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