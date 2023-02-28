В Саратове фиктивного директора будут судить за неправомерный оборот средств платежей

В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, которая обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с 21 августа 2020 по 12 марта 2021 года обвиняемая, являясь фиктивным директором организации, открыла в кредитно-финансовых учреждениях города расчетные счета от имени юридического лица.

Получив электронные средства платежа, позволяющие осуществлять операции с финансами, женщина незаконно передала их другому лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод средств в неконтролируемый оборот на общую сумму более 120 млн руб.

Дело рассмотрит Заводской районный суд.

Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.

Марина Ковалева