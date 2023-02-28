Врио главы Верхней Салды стал экс-замминистра спорта Свердловской области Александр Маслов

Бывший заместитель министра спорта Свердловской области и экс-спикер гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов с 1 марта станет исполняющим обязанности главы Верхней Салды. Об этом рассказали в администрации города.

Заявление об отставке мэра Верхней Салды Игоря Сальникова рассмотрела городская дума во вторник, 28 февраля. Как сообщается в повестке заседания, господин Сальников решил прекратить полномочия досрочно по собственному желанию.

«Сегодня мой последний рабочий день в должности главы Верхнесалдинского городского округа. По семейным обстоятельствам я вынужден сменить место жительства. Более чем за год работы в Верхней Салде команда администрации смогла решить ряд проблем, запланировать несколько крупных проектов, а я лично — познакомиться с неравнодушными к своему родному дому людьми. Спасибо всем за совместную работу»,— поделился Игорь Сальников в своих социальных сетях.

Игорь Сальников возглавлял администрацию Верхней Салды с апреля 2022 года. По данным «Ъ-Урал»,он продолжит карьеру в администрации Перми.

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