Житель Новосибирска возвращен из украинского плена

Мобилизованного жителя Новосибирска удалось вернуть из плена, сообщила сегодня уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

К омбудсмену с просьбой о помощи в ноябре 2022 года обратилась сестра мобилизованного, которая сообщила, что мужчина «был взят в плен в ходе спецоперации на Украине». Призван он был в сентябре 2022-го.

«В пределах установленной законодательством компетенции данное обращение оперативно было направлено уполномоченному по правам человека Российской Федерации и в Министерство обороны», - говорится в заявлении омбудсмена.

Обмен военнопленными состоялся в результате переговоров между Россией и Украиной. Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента с 21 сентября 2022 года. Число мобилизованных в Новосибирской области и в областном центре официально не сообщалось.

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Лолита Белова