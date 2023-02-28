Самарские коммерсанты сочли наиболее привлекательными для развития бизнеса страны Азии и СНГ

Предприниматели Самары считают наиболее перспективными и открытыми к партнерству страны Азии (43%), СНГ (26%) и Латинской Америки (24%). Об этом свидетельствуют данные исследования бизнес-клуба «Атланты».

«Эти регионы привлекают, в первую очередь, широким рынком сбыта (23%), а каждый пятый (20%) предприниматель отмечает доступность ресурсов для ведения бизнеса и привлекательные налоговые льготы (19%). Примечательно, что отсутствие экспертизы по новым регионам не пугает большинство бизнесменов (94%)»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом местные коммерсанты понимают, что выход в новые страны означает дополнительные расходы. Каждый пятый (21%) бизнесмен в городе планирует вложить в этот процесс от пяти до 20 млн руб. каждый пятый (24%)– до 5 млн, а каждый десятый (10%) – от 20 до 50 млн.

Георгий Портнов