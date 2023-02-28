В рамках модернизации на ПАО «Синтез» установят новые производственные линии

«Биннофарм Групп» продолжает модернизацию своей крупнейшей производственной площадки – ПАО «Синтез» в Кургане, это укрепит лидирующие позиции компании в сфере производства антибиотиков и усилит компетенции по выпуску инъекционных препаратов. На предприятии установят современную линию, выпускающую инфузионные растворы, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Наряду с уже имеющимся оборудованием, которое разливает инфузионные растворы в стеклянную тару, установленная линия будет осуществлять розлив в пластиковые флаконы, что даст возможность выпускать новые наименования препаратов, в том числе противомикробное средство Линезолид® (антибиотик группы оксазолидинонов) и местный анестетик длительного действия Ропивабин® (ропивакаин).
Работы по установке оборудования будут завершены до конца марта текущего года. С учетом проведения организационных мероприятий и необходимых регистрационных процедур выпуск готовой продукции планируется начать в первом квартале 2024 года.
Ранее линия инфузионных растворов размещалась на площадях производственной фармацевтической компании «Алиум» (входит в «Биннофарм Групп) в подмосковном Ангелово. В дальнейшем ПФК «Алиум» войдет в состав нового единого Центра научно-исследовательских разработок «Биннофарм Групп», открытие которого планируется в начале лета 2023 года.
Также в ближайшее время на предприятии будет создан участок с использованием современного высокотехнологичного оборудования, где методом лиофильной сушки будут производиться стерильные активные фармацевтические субстанции, предназначенные для выпуска готовых лекарственных форм.
Благодаря внедрению новой линии производство глазных капель будет увеличено в 1,5 раза, в том числе за счет локализации антибактериального препарата Ципролет®, который был приобретен «Биннофарм Групп» в рамках подписания соглашения с международной фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd (BSE).
Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Поддержание высоких темпов роста – ключевая часть нашей стратегии. Мы стремимся увеличивать долю не только на российском рынке, но и в других странах. Модернизируя «Синтез», мы создаем в регионе новые рабочие места, а также платформу для международного сотрудничества, в частности, для продвижения наших препаратов в Китае в рамках будущих проектов «Биннофарм Групп».
Ранее «Биннофарм Групп» заявляла о том, что планирует инвестировать в модернизацию фармацевтического завода «Синтез» в Кургане 3 млрд рублей. В планах компании - реконструкция цехов, обновление парка оборудования и строительство современного складского комплекса.
"Биннофарм Групп" - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов. Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM).
«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь).
ПАО "Синтез" входит в десятку крупнейших отечественных производителей медикаментов, предприятие выпускает медицинские препараты с 1958 года во всех известных формах выпуска и является в Кургане одним из градообразующих.
ПАО «Синтез» - крупнейший производитель антибиотиков в России. Предприятие выпускает природные полусинтетические антибиотики по полному циклу – от активных фармацевтических ингредиентов (13 наименований) до готовых лекарственных форм (182 наименования). Также на «Синтезе» производится 118 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На предприятии работает около 2000 сотрудников, производственные площади превышают 600 тыс. кв. м