В рамках модернизации на ПАО «Синтез» установят новые производственные линии

«Биннофарм Групп» продолжает модернизацию своей крупнейшей производственной площадки – ПАО «Синтез» в Кургане, это укрепит лидирующие позиции компании в сфере производства антибиотиков и усилит компетенции по выпуску инъекционных препаратов. На предприятии установят современную линию, выпускающую инфузионные растворы, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.



Наряду с уже имеющимся оборудованием, которое разливает инфузионные растворы в стеклянную тару, установленная линия будет осуществлять розлив в пластиковые флаконы, что даст возможность выпускать новые наименования препаратов, в том числе противомикробное средство Линезолид® (антибиотик группы оксазолидинонов) и местный анестетик длительного действия Ропивабин® (ропивакаин).

Работы по установке оборудования будут завершены до конца марта текущего года. С учетом проведения организационных мероприятий и необходимых регистрационных процедур выпуск готовой продукции планируется начать в первом квартале 2024 года.

Ранее линия инфузионных растворов размещалась на площадях производственной фармацевтической компании «Алиум» (входит в «Биннофарм Групп) в подмосковном Ангелово. В дальнейшем ПФК «Алиум» войдет в состав нового единого Центра научно-исследовательских разработок «Биннофарм Групп», открытие которого планируется в начале лета 2023 года.

Также в ближайшее время на предприятии будет создан участок с использованием современного высокотехнологичного оборудования, где методом лиофильной сушки будут производиться стерильные активные фармацевтические субстанции, предназначенные для выпуска готовых лекарственных форм.

Благодаря внедрению новой линии производство глазных капель будет увеличено в 1,5 раза, в том числе за счет локализации антибактериального препарата Ципролет®, который был приобретен «Биннофарм Групп» в рамках подписания соглашения с международной фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd (BSE).

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Поддержание высоких темпов роста – ключевая часть нашей стратегии. Мы стремимся увеличивать долю не только на российском рынке, но и в других странах. Модернизируя «Синтез», мы создаем в регионе новые рабочие места, а также платформу для международного сотрудничества, в частности, для продвижения наших препаратов в Китае в рамках будущих проектов «Биннофарм Групп».

Ранее «Биннофарм Групп» заявляла о том, что планирует инвестировать в модернизацию фармацевтического завода «Синтез» в Кургане 3 млрд рублей. В планах компании - реконструкция цехов, обновление парка оборудования и строительство современного складского комплекса.