Рабочим в Башкирии предлагают зарплату до 448 тысяч рублей

16% вакансий для рабочих в Башкирии предлагают зарплату от 160 тыс. руб, сообщает пресс-служба hh.ru Урал.

Самая большая зарплата, предлагаемая работодателями в Башкирии в сфере рабочего персонала, составляет от 279 тыс. до 448 тыс. руб. Ее готовы платить сварщикам технологического оборудования и трубопроводов за работу вахтовым методом в Туапсе. В Уфе сварщику предлагают от 200 тыс. руб., машинисту буровой установки в разных регионах России — от 180 тыс. руб. (до вычета налогов).

Средняя предлагаемая зарплата в сфере рабочего персонала составляет 79,87 тыс. руб. (в ПФО — 61,87 тыс. руб., по России — 63,14 тыс. руб.).

Майя Иванова

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