Агрохолдинг «СТЕПЬ» готовится к весеннему севу

В сельхозпредприятиях Агрохолдинга «СТЕПЬ» завершается подготовка к весенней посевной кампании. Заблаговременно и в полном объеме закуплены удобрения, запасные части и прочие необходимые средства производства, семена прошли предпосевную подготовку. Предварительно посевная кампания начнется в первой или второй декаде марта, точные сроки сева будут зависеть от погодных условий.



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Согласно планам, в первую очередь будут высеяны – горох, ячмень, а позже – пропашные культуры – кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник. По базовым культурам Агрохолдинг «СТЕПЬ» использует семена исключительно отечественной селекции.

Основной производственной культурой в севообороте Агрохолдинга остается озимая пшеница, подбор остальных сельхозкультур производится, исходя из агроклиматической зоны, запасов влаги в почве и прогнозируемой маржинальности. Эффективно строить севооборот агрономам помогает сервис «История поля», где используются возможности искусственного интеллекта.

Специалисты Агрохолдинга провели оценку всходов озимой пшеницы. Посевы озимых находятся в хорошем состоянии, потребности в пересеве нет. Также отлично перезимовали посевы собственного сорта озимой пшеницы - «Система», выведенного совместно с партнерами.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко:

«Сельхозпредприятия Агрохолдинга завершают предпосевную подготовку и в ближайшее время приступят к севу ранних яровых культур. Заблаговременная закупка основных средств производства, высокий уровень импортозамещения с/х техники, семенного материала, средств защиты растений позволили Агрохолдингу «СТЕПЬ» минимизировать риски и уверенно подойти к предстоящей посевной кампании».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»