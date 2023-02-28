В Сочи эвакуировали мужчину, упавшего в горную реку на улице Пластунской. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

По данным ведомства, житель города 1988 года рождения гулял у берега реки Сочи, оступился и упал в воду. Течением пострадавшего отнесло на другую сторону к высокому бетонному порогу. Мужчина выбрался на небольшой островок, но выйти из русла реки самостоятельно не смог. Спасателей вызвали очевидцы.

«Закрепив страховку за бетонный столб, сотрудники МЧС спустились к пострадавшему, при помощи спасательной косынки и альпинистского снаряжения подняли мужчину на берег»,— говорится в сообщении.

Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

Анастасия Донскова

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