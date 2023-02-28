Прокуратура начала проверку из-за порыва трубопровода в Омске, повредившего автобус и автомобиль

В Омске из-за прорыва трубопровода возле проезжей части были повреждены в том числе легковой автомобиль Skoda и пассажирский микроавтобус «ПАЗ». Водители и пассажиры не пострадали, сообщает ГУ МВД по региону. В результате коммунальной аварии было нарушено теплоснабжение 123 зданий.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава Омска Сергей Шелест, специалисты муниципальной «Тепловой компании» устраняют последствия порыва на теплотрассе. «Сейчас выполняется откачка воды из тепловой камеры. Затем проведут обследование, заменят повреждённый участок трубопровода и опрессуют его», - сказал он.

По факту порыва трубопровода прокуратура Омской области начала проверку. «Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере органом местного самоуправления и ресурсоснабжающей организацией», - говорится в сообщении ведомства.

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Лолита Белова