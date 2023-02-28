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обновлено 13:01

Новый глава Мотовилихинского района выйдет на работу 1 марта

И.о. главы Мотовилихинского района Перми будет назначен бывший руководитель городского округа Верхняя Салда (Свердловская область) Игорь Сальников. Его заявление о приеме на работу будет подписано сегодня, первым рабочим днем станет 1 марта. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, близкий к администрации Перми.

Фото: ВК Игоря Сальникова

Фото: ВК Игоря Сальникова

Должность главы Мотовилихинского района Перми освободилась в начале января 2023 года, когда истек контракт у прежнего руководителя Александр Хаткевича. Позже его назначили начальником департамента имущественных отношений Перми.

Игорь Сальников возглавлял администрацию городского округа Верхняя Салда с декабря 2021 года.

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