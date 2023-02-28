НБКИ: выдача автокредитов в Нижегородской области сократилась на 27%

В январе 2023 года нижегородцам выдали 1,2 тыс. кредитов на покупку автомобиля. Это на 26,7% меньше, чем в январе прошлого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). За месяц количество выданных займов, напротив, выросло на 5,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В России в январе было выдано 52,5 тыс. автокредитов, что на 17,1% ниже уровня прошлого года, но на 8,8% выше декабрьских показателей. За месяц выдача таких займов выросла в большинстве регионов страны. Заметнее всего показатель увеличился в Татарстане (+24,2%, до 2,9 тыс. шт.), Самарской (+22%, до 1,3 тыс. шт.) и Калужской (+21,8%, до 497 шт.) областях.

В НБКИ рост количества выданных кредитов на покупку машин связывают с возобновлением государственной программы льготного автокредитования.

Елена Ковалева