Потерявшегося в Удмуртии лыжника нашли погибшим от переохлаждения

47-летнего лыжника из деревни Верхняя Убыть в Глазовском районе Удмуртии нашли погибшим, сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «Север 18». Информация о заблудившемся мужчине поступила утром 25 февраля от его супруги, которая рассказала о том, что пропавший вышел на охотничьих лыжах в сторону деревни Чура накануне.

При себе у мужчины, который был опытным туристом, имелись телефон, спички и лыжные палки.

Прибывшие поисковые группы начали опрос местных жителей, поиск и просмотр видеокамер, в то время как вторая группа искала и фиксировала выходы лыжни и следов снегоходов из деревни Чура. Мужчину также искали глазовские спасатели на снегоходах, сотрудники полиции, минприроды республики и добровольцы.

Поиски продолжались до 26 февраля, когда примерно в 13:00 в 150 м от выхода лыжни в СНТ «Ивушка» местный житель нашел предмет, который мог принадлежать пропавшему. Немного позднее неподалеку обнаружили погибшего мужчину. Предположительной причиной гибели стало переохлаждение.