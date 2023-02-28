Зарубежные СМИ: Какого соглашения достигли Великобритания и ЕС по «Брекситу»?

Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по «Брекситу» — речь идет о торговых правилах для Северной Ирландии. Премьер-министр Объединенного королевства Риши Сунак заключил сделку по их обновлению с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Sky News. Соглашение должно смягчить напряженность, которая возникла из-за условий выхода Великобритании из ЕС в 2020 году. Ожидается, что оно облегчит контроль товаров, поступающих из других частей королевства в граничащую с ЕС Северную Ирландию, и даст местным властям право голоса в отношении правил Евросоюза. Зарубежные СМИ обсуждают, к каким последствиям приведет соглашение. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Великобритания и Европейский союз заключили знаменательное соглашение, чтобы положить конец спору о торговых правилах для Северной Ирландии после «Брексита», пишет The New York Times. Это может стать решением одного из самых токсичных последствий выхода Великобритании из торгового блока Европы в 2020 году. Договору предшествовали недели конфиденциальных переговоров и многочисленных фальстартов. И он, вероятно, будет иметь далеко идущие экономические и политические последствия. В частности, предотвращение торговой войны между Великобританией и Европейским союзом, сглаживание отношений королевства с континентальными соседями, упрощение доставки товаров между Северной Ирландией и остальной частью государства.

Правда, для Риши Сунака это рискованный шаг, пишет The Guardian. С одной стороны, против такого решения выступили сторонники жесткой линии «Брексита» в Консервативной партии. С другой — представители Демократической юнионистской партии в Северной Ирландии, которые призывали к полному переписыванию торговых правил, а не просто к их изменению. Негативная реакция может приободрить одного из предшественников Сунака Бориса Джонсона, который был вынужден покинуть пост в прошлом году, но может вновь побороться за кресло премьер-министра в будущем, подчеркивает The Guardian.

Как отмечает Financial Times, британский лидер представил сделку как способ укрепить целостность Соединенного Королевства и не допустить внутренних конфликтов. Сунак пообещал провести голосование по этому вопросу в парламенте, но не назначил точной даты.

На новость уже отреагировал президент США Джо Байден, заявив, что эта сделка — необходимый шаг для сохранения и укрепления с трудом установленного мира после «Соглашения Страстной пятницы». Речь идет о документе, который по итогам конфликта в Северной Ирландии учредил там автономные органы власти.

Кроме того, Сунак назвал соглашение «новой главой» в отношениях Великобритании с ЕС. Тем не менее роль суда Европейского союза на этой территории, вероятно, станет яблоком раздора, предсказывает The New York Times. С одной стороны, Риши Сунак говорит о способности правительства Великобритании заблокировать применение новых законов ЕС в Северной Ирландии, если против них возражают сами политики автономии. При этом Урсула Фон дер Ляйен подчеркивает, что это возможно лишь в исключительных случаях и последнее слово должно оставаться за ЕС, заключает издание.

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