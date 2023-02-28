Объем выданной в Челябинской области ипотеки сократился на 14% в 2022 году

В 2022 году банки выдали жителям Челябинской области почти 40 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 90 млрд руб. По сравнению с 2021 годом это на 30% меньше по количеству и на 14% по объему, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Общая задолженность южноуральцев по ипотеке за год выросла на 15% и составила на 1 января 2023 года 254 млрд руб. В 2022 году средний размер кредита на покупку жилья вырос до 2,7 млн руб. Годом ранее он составлял 2,1 млн. Средний срок увеличился сразу на три года – с 19 лет до 22 лет. Средневзвешенная ставка за год снизилась на 0,3 процентного пункта, до 7,6% годовых.

В челябинском отделении Центробанка отмечают, что спрос в этом секторе кредитования поддерживали льготные программы, самой популярной из которых стала ипотека с господдержкой под 7% годовых. В прошлом году банки выдали жителям области 6 тыс. таких кредитов на сумму 17,1 млрд руб.