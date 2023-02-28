В Адыгее в отношении госслужащего возбудили дело о взятках при выдаче разрешений на захоронения

В Адыгее в отношении госслужащего, выдававшего разрешения на захоронение, возбудили уголовное дело по факту получения взяток. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР республики.

В общей сложности сотрудниками ведомства и УФСБ по Адыгее было выявлено восемь эпизодов получения взяток в период с апреля 2017 года по январь 2023 года. По данным следствия, злоумышленник получал деньги от похоронных организаций за выдачу соответствующего разрешения. Общая сумма полученных взяток оценивается в 1,5 млн руб.

В ходе обысков у мужчины изъяли 490 тыс. руб. и документы, подтверждающие его преступную деятельность. Уголовное дело возбудили по ч. 5. ст. 290, ч. 6 ст. 290, ст. 286 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Донскова

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