В Зеленодольске заложат первое в России пассажирское судно на водороде

Сегодня на Зеленодольском судостроительном заводе заложат корпус первого в РФ инновационного прогулочно-экскурсионного судна проекта 00393, которое работает на водородном топливе, а также корпус двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор-2020». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Ак Барс», куда входит предприятие.

Новые судна на подводных крыльях имеют самостабилизирующуюся крыльевую систему, она способна снизить перегрузки и ускорения при движении на волне на 40-50%, уменьшить время и мощности выхода на крыло, а также увеличить мореходность на 20-30%. Помимо того, вместимость «Метеора-2020» составляет 124 человека, в салоне есть условия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

Вместимость экскурсионного судна проекта 00393 же составляет десять человек, его скорость на тихой воде — до 12 км/ч, а продолжительность рейса — до пяти часов.

"Ъ-Казань"