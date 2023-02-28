ПРОДАЖА ОБЪЕКТА ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже, принадлежащей ОАО «РЖД» на праве собственности, столовой № 52 площадью 902,2 кв.м, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, станция Белореченская.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой РЖД Фото: представлено пресс-службой РЖД

Объект расположен на земельном участке ориентировочной площадью 649 кв.м, являющимся частью земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, с кадастровым (или условным) номером 23:39:0000000:0003. Земельный участок предоставлен ОАО «РЖД» в аренду.

Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 965 702 руб. (с учетом НДС). Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 53 650 руб.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: +7(863) 259-00-10.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"