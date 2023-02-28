BMW начала производство водородного кроссовера iX5 Hydrogen

Компания BMW начала выпуск водородного кроссовера iX5 Hydrogen, который будет выпущен тиражом в 100 экземпляров для тестовой эксплуатации.

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Сборка автомобиля налажена на экспериментальном заводе Мюнхенского научно-исследовательского и инновационного центра, куда из США поступают кузов, шасси и салон с предприятия в Спартанбурге, где идет сборка всех модификаций BMW X5 для глобального рынка.

В Германии кроссоверы оснащают электрической силовой установкой BMW eDrive пятого поколения, устанавливают в центральном тоннеле и под задним сиденьем баки для запаса водорода. Модель на топливных элементах получила установленный на задней оси электромотор, пиковая мощность которого при полностью заряженной батарее составляет 401 л.с.

Если аккумулятор, емкость которого не названа, разряжен, то машина имеет только 170 л.с., которые развивает электрохимический генератор, превращающий водород в электричество. Запас топлива хранится в композитных баллонах, расположенных под задним диваном и в центральном тоннеле. Емкости вмещают 6 кг водорода под давлением 700 бар.

Визуально водородный кроссовер отличается от базового X5 иным оформлением передней и задней частей кузова — новыми бамперами, измененной решеткой радиатора — а также аэродинамическими 22-дюймовыми колесами. Интерьер отличается от бензиновых и дизельных версий только синими акцентами в декоре, которые также использованы на кузове.

Партия автомобилей, созданных на базе дорестайлингового BMW X5, весной 2023 года будет передана корпоративным клиентам для испытаний в условиях реальной эксплуатации.

Максим Вершинин

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